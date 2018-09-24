Очередной выпуск «IT-провинции» посвящен компании ENBISYS
24 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: IT-Провинция
В своем очередном выпуске видеоблог «IT-провинция» представляет томскую компанию ENBISYS, которая занимается высокотехнологичными IT-продуктами для зарубежных заказчиков.
Компания имеет большой опыт разработки специализированного программного обеспечения для медицины и образования, работает со стартапами и взаимодействует с томскими ВУЗами.
Напомним, над проектом «IT-провинция» работает томский блогер Дмитрий Корнев. Выпуски посвящены томскому IT и происходящим в нем процессам.
Видео: IT-Провинция
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