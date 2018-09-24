Томичка, живущая в Германии, пыталась отправить в Томск экстремистские журналы

24 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба томской таможни

Томская таможня пресекла попытку ввезти в Томск посылку с журналами «Звезда Селенной», которые Минюст внес в список экстремистских материалов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства в понедельник.

«Томичка, имеющая двойное гражданство России и Германии, отправила посылками в Томск 62 журнала религиозного характера разных лет выпуска. Журналы, изданные на русском языке в Новосибирске, женщина брала с собой в Германию», — говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что из 62 номеров журнала лишь шесть — за 2002, 2007, 2008, 2009 годы — содержатся в федеральном списке экстремистских материалов, остальные 56 отправили на психолого-лингвистическую экспертизу.

По данному факту таможня возбудила административное дело по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов на ввоз товаров на таможенную территорию РФ).

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