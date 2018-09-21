Двое пострадали в лобовом столкновении иномарок на трассе в Томске (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 24 сентября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 24 сентября, на ул.Сенная курья, 1а столкнулись Hyundai Solaris и Toyota Hilux, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 10.45. По предварительным данным, 25-летний водитель Hyundai выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречной Toyota. В результате происшествия оба водителя транспортных средств доставлены в медицинское учреждение для осмотра.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Очевидцев ДТП просят обратиться в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области по номеру 8(3822) 664-422.

Фото: 70.мвд.рф

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