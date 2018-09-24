В начале октября в Томске пройдет Фестиваль кино стран Европейского союза
24 сентября 2018 / Томский Обзор
С 7 по 19 октября томичей приглашат в РК Fакел (ул. Красноармейская, 120), где во второй раз состоится Фестиваль кино стран Европейского союза, сообщают организаторы.
Зрители смогут погрузиться в мир европейского кинематографа, познакомиться с ранее не известными широкой российской аудитории режиссерами, сценаристами, операторами и актёрами.
В программе — 15 фильмов из 15 европейских стран, среди которых номинанты на премию «Оскар», победители международных кинофестивалей в Берлине, Венеции, Каннах и Сан Себастьяне и обладатели престижных международных наград.
С расписанием можно ознакомиться по ссылке или на сайте. Вход на все фильмы свободный.
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