Томичам предлагают посмотреть на город с высоты

Томский Обзор / Фото: 24 сентября 2018 // Фото: Map.admtomsk.ru

Томичи могут изучить материалы аэрофотосъемки Томска за 2018 год. Они размещены на портале «Градостроительный атлас Томска», сообщает пресс-служба мэрии.

Аэрофтосъемка выполнена с помощью беспилотных летательных аппаратов в мае 2018 года. В результате были обновлены территории, на которых произошли значительные изменения городской среды, общая площадь работ составила 72 кв.км.

В качестве пилотного проекта, дополнительно к съемке традиционной камерой (снимающей в видимых человеческому глазу спектрах), на двух участках была выполнена спектрозональная съемка мультиспектральной камерой, которая позволяет автоматически провести инвентаризацию зеленых насаждений. Такая съемка произведена на территории Михайловской рощи и в районе с. Тимирязево.

Специалисты подчеркивают, что технология обработки фотоснимков, сделанных беспилотными летательными аппаратами, позволяет одновременно получать ортофотоплан, цифровую матрицу высот местности и 3D-модель местности, причем все продукты являются производными от 3D-модели.

3D-модели используются на 3D-портале города Томска «Строим город вместе». Это интернет-площадка для совместной работы над проектами по изменению городской среды.

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