Томская область — вторая в Сибири по качеству атмосферного воздуха

Томский Обзор / Фото: 24 сентября 2018 // Фото: Pixabay.com

Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в 2017 году в Томском регионе снизился на 12,7% по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в государственном докладе «О состоянии и охране окружающей среды Томской области в 2017 году», а также в проекте государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2017 году».

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, лидирует по качеству атмосферного воздуха среди регионов СФО Омская область: на ее территории не зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Согласно опубликованным данным, объем выбросов в 2017 году в Томской области составил 262,97 тыс. тонн, в 2016-м — 301,36 тыс. тонн. Снижение обусловлено реализацией на территории региона программ по утилизации попутного нефтяного газа, а также уменьшением добычи нефти и природного газа.

По данным проекта госдоклада Минприроды, за 2010–2017 годы среди субъектов СФО значительное сокращение объема выбросов загрязняющих веществ зафиксировано в Томской (на 17,5%) и Новосибирской (на 12,3%) областях, рост — в республиках Бурятия (на 30,3%) и Хакасия (на 12,4%).

В результате проведения в Томской области масштабной реконструкции (расширения) и строительства новых транспортных магистралей заметно улучшилось качество атмосферного воздуха и в областном центре: с 2012 года индекс загрязнения атмосферы в Томске понизился на шесть единиц и в 2017 году составил пять единиц.

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