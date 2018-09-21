Toyota столкнулась с КамАЗом в Томске, пострадал водитель иномарки

Томский Обзор / Фото: 24 сентября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня днем, 24 сентября, в Томске столкнулись Toyota Camry и КамАЗ. В результате ДТП пострадал человек, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 15.10 на ул.Угрюмова, 2. В результате столкновения 37-летний водитель иномарки с травмами доставлен в медучреждение. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Очевидцев и свидетелей происшествия просят обратиться в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области по номеру 8(3822) 664-422.

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