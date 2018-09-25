Томские и токийские ученые создадут модель для прогноза оползней и подтоплений

25 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: из архива ГГФ ТГУ

Исследователи Геолого-географического факультета Томского госуниверситета совместно с коллегами из Токийского столичного университета (TMU) работают над созданием нового цифрового инструмента для прогнозирования природных опасностей, обусловленных климатическими факторами.

Как уточняют в пресс-службе вуза, программный продукт позволит предсказывать такие явления, как оползни, разрушение берегов, подтопление населенных пунктов. Полученные результаты можно будет использовать для осуществления плановых предупредительных работ и проведения оперативных мероприятий в случае возникновения ЧС.

"У нас и у японцев есть похожие проблемы, обусловленные природными явлениями, – это оползни и разрушение берегов рек. У японцев причиной служат землетрясения и проливные дожди в горах, из-за чего под угрозой оказываются целые населенные пункты, гибнут люди. У нас подмыв берегов и оползни приводят к обрушению десятков домов. К примеру, в Колпашево за последние годы береговая линия, которую подмывает Обь, отодвинулась вглубь на десятки метров", – говорит доцент ГГФ ТГУ Вадим Хромых.

В качестве основы модели для предсказания природных катаклизмов ученые-географы планируют использовать ГИС-технологии, которые активно развивает ГГФ ТГУ, и японскую технологию – «дерево решений», разработанную для предсказания оползневых явлений. При этом на основе цифровой модели рельефа проводят анализ – вычисляют для каждой ячейки модели параметры, влияющие на движение грунта: среднюю крутизну, форму склона и прочее. Также добавляются характеристики почвенного покрова. Затем включается алгоритм, который носит название «дерево решений»: система, используя введенные параметры, рассчитывает вероятность развития оползня в конкретной ячейке модели.

"Можно сказать, что это своеобразная нейронная сеть. Ее возможности не просто высоки, они постоянно увеличиваются по мере накопления информации. Мы планируем использовать этот продукт вместе с нашим Геопорталом, который был разработан в интересах администрации Томской области и используется региональными службами экстренного реагирования для предупреждения ЧС в опасные периоды, например, во время весеннего половодья. Применение двух цифровых продуктов позволит расширить их возможности и получить синергетический эффект", – говорит Вадим Хромых.

Как отметил Вадим Хромых, ученые рассчитывают на получение финансовой поддержки со стороны Японии. Недавно группа российских и японских исследователей подала совместные заявки на два гранта, в том числе в рамках крупного проекта e-ASIA, задачей которого является формирование и поддержка международных совместных исследовательских проектов в восточноазиатском регионе. Третьим участником заявки стала Индонезия, для которой оползни также являются большой проблемой, несущей за собой человеческие жертвы и большие экономические потери.

Автор японской версии «дерева решений» – ученый Токийского столичного университета Даичи Накаяма – недавно побывал в ТГУ в составе представительной делегации, прибывшей на юбилей университета. При этом японский ученый провёл в ТГУ около месяца: принял участие в совместных исследованиях на полигоне учебных географических практик в Хакасии (деревня Малая Сыя), провел двухдневный мастер-класс для студентов, магистрантов и преподавателей кафедры географии, в рамках которого продемонстрировал возможности новых технологий. Добавим, что новый цифровой инструмент японцы планируют использовать для предсказания оползней в Японских Альпах, ученые ТГУ – для прогнозирования опасных ситуаций в населенных пунктах, расположенных вдоль Томи и Оби.

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