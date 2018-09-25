Первый общегородской субботник стартует в Томске на этой неделе

25 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В субботу, 29 сентября, в 9 часов стартует первый осенний общегородской субботник. Сделать улицы Томска чище и уютнее выйдут почти 1600 горожан – сотрудники подразделений городской администрации, думы Томска, представители вузов, общественных организаций, муниципальных учреждений и предприятий Томска.

Как сообщает пресс-служба мэрии, участники общегородского субботника будут убирать случайный мусор, красить лестницы, сажать деревья и кустарники, очищать фасады зданий от объявлений, сгребать опавшую листву, скашивать травостой и подрезать деревья и кусты.

Самыми массовыми площадками субботника станут такие общественные пространства как нижняя терраса Лагерного сада, «Тропа здоровья» на стадионе «Буревестник», мост через реку Ушайку в районе улиц Петропавловская и Шишкова, сквер у Речного вокзала по ул. К. Маркса, Березовая роща в мкр. Каштак, улицы, прилегающие к Белому озеру, а также ул. Белинского и Никитина.

Сотрудники муниципальных предприятий - «Службы городских кладбищ», «Трамвайно-троллейбусного управления» будут наводить порядок вблизи своих объектов – на Южном мемориальном кладбище, вблизи трамвайного кольца по пр. Фрунзе. Бригады «Спецавтохозяйства» будут работать на мосту через реку Ушайка – проведут санитарную обрезку зеленых насаждений.

Напомним, в этом году в Томске пройдут три общегородских массовых субботника – 29 сентября, 5 и 6 октября.

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