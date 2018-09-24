Неопытный водитель сбил пожилую женщину в Томске
25 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера, 24 сентября, в Томске под колеса ВАЗ-21099 попала 78-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 16.55 на ул.Мичурина. Здесь 18-летний водитель сбил женщину, переходившую дорогу вне перехода, в зоне его видимости.
В сообщении отмечается, что светоотражающие элементы на одежде пострадавшей отсутствовали. С травмами женщина доставлена в медицинское учреждение.
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