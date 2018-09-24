Неопытный водитель сбил пожилую женщину в Томске

Томский Обзор / Фото: 25 сентября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера, 24 сентября, в Томске под колеса ВАЗ-21099 попала 78-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 16.55 на ул.Мичурина. Здесь 18-летний водитель сбил женщину, переходившую дорогу вне перехода, в зоне его видимости.

В сообщении отмечается, что светоотражающие элементы на одежде пострадавшей отсутствовали. С травмами женщина доставлена в медицинское учреждение.

Тэги/темы: