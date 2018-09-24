Бывшее здание «Томсктуриста» продается за 25 млн рублей

Томский Обзор / Фото: 25 сентября 2018 // Фото: tomsk.ru09

Деревянный дом по пр.Ленина, 59 в Томске выставлен на продажу за 25 млн рублей. Соответствующее объявление было размещено в начале сентября на портале Ru09.ru.

Двухэтажное здание признано объектом муниципального значения и является элементом фоновой застройки. Его площадь составляет 450 кв.метров. Вместе с домом продается и 9,5 соток прилегающей территории.

На момент публикации в здании работают 11 организаций.

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