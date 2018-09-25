Томичам предлагают обсудить итоги и планы дорожного ремонта

Томский Обзор / Фото: 25 сентября 2018 // Фото: Pixabay.com

В пятницу, 28 сентября, в 14.00 в зале заседаний областного департамента транспорта, дорожной деятельности и связи (пр. Ленина, 117) пройдут общественные обсуждения реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году. На мероприятии также рассмотрят планы ремонтной кампании на 2019 год, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В текущем году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Томской агломерации (Томск – Северск – Томский район) отремонтировано 39 объектов, в том числе один участок на средства экономии по результатам торгов.

Окончательный перечень дорог Томской области для ремонта в 2019 году будет составлен по итогам общественного обсуждения с учетом выполнения всех параметров нацпроекта, а также после определения источников финансирования, в том числе из федерального бюджета.

В течение года на телефон региональной «горячей линии» 8(3822) 902-656, электронную почту hot_line_dorogi@tomsk.gov.ru, в группу «Безопасные и качественные дороги | Томск» в социальной сети «ВКонтакте», а также на интернет-ресурс «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» от жителей региона поступали предложения по участкам, которые необходимо привести в нормативное состояние в следующем году. Из наиболее проблемных магистралей жители областного центра чаще всего указывали улицы Иркутский тракт, Большую Подгорную, 79-й Гвардейской Дивизии.

Обсуждения пройдут 28 сентября в 14.00

Предварительный список объектов на 2019 год

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