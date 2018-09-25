В Томске откроется Манхэттенский фестиваль короткометражного кино

Официальное открытие Манхэттенского фестиваля пройдет 27 сентября в 19.00 в зрелищном центре «Аэлита» (пр. Ленина, 78), сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Под слоганом «Одна неделя. Один мир. Один фестиваль» показы пройдут одновременно в Томске, Москве и Нью-Йорке, Санкт-Петербурге и Мадриде, Ярославле и Праге, Лос-Анджелесе и Екатеринбурге и многих других городах.

Это первый глобальный кинофестиваль, который ежегодно объединяет более 100 000 поклонников «короткого метра» для участия в интерактивном голосовании на выбор лучшего фильма.

Томские зрители смгут лично присоединиться к выбору лучшего короткометражного фильма.

Посмотреть короткометражное кино Манхэттенского фестиваля можно будет 27, 28, 29 и 30 сентября.

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