В этом году в отдаленных районах Томска смонтировали освещение

25 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В 2018 году на дополнительные средства, 40 млн рублей специалистами ООО «Горсети» были смонтированы 471 опоры и 639 светильников, сообщает пресс-служба мэрии.

«К сожалению, Томск еще не освещен на 100%, остаются территории, где много лет не было уличного освещения. Так, например, ряд улиц на Степановке, были освещены только в этом году. 79 светильников смонтировали на улицах Ветровой, Тенистой, Травяной. Кроме того, по обращениям жителей были произведены работы по отсыпке дорожного полотна», — отметил градоначальник во время выездного совещания, посвященного работе с обращениями граждан.

Самое большое количество опор и светильников, 115 штук, смонтировано в селе Дзержинское на ул. Лесная, Совхозная, Мира, Новая. Также освещение сделано в пер. Нижний, Шумихинский, Прохладный, Васильковый, на ул. Вьюжная, Баратынского (мкр. Наука), Водяная, Залоговая, Ангарская, Чапаева (участок от пр. Ленина до пер. Механический), в пос. Залесье, пос. Просторный, на ул. Блок-Пост, Кольцевом проезде, в дер. Лоскутово (ул. Октябрьская, Новая, Дорожная) и на ул. Кучина (мкр. Наука).

Жители улиц Тенистой и Травяной на Степановке также обратились с просьбой провести газ на ряд улиц, еще не охваченных газификацией.

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