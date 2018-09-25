Прокуратура отменила публичные извинения за нарушения в двух школах Томска

25 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Прокуратура Октябрьского района Томска выявила в двух школах нарушение действующего законодательства о взысканиях для учащихся, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

«В школах №43 и №45 вопреки закону в число мер воздействия дополнительно внесли строгий выговор, принесение публичного извинения и возложение обязанности возместить причиненный ущерб», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что, согласно закону, в школах может быть только три вида взыскания: замечание, выговор и отчисление.

По результатам проверки прокуратура внесла протесты, школы их рассмотрели и исключили дополнительные наказания.

Тэги/темы: