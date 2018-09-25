В Сосновом бору появится «Тропа здоровья»

Томский Обзор / Фото: 25 сентября 2018 // Фото: Pixabay.com

В Томске разработана дорожная карта для обустройства «Тропы здоровья» в Сосновом бору по аналогии с уже существующей в южной части города, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на начальника городского управления физкультуры и спорта Андрея Белоусова.

Планируется, что «Тропа здоровья» будет состоять из двух частей. Это асфальтированная тропа, вдоль которой будет смонтировано освещение и которая будет использоваться, в том числе, в зимнее время года, и щебеночный участок тропы для велосипедных и пеших прогулок. Общая протяжённость «Тропы здоровья» в Сосновом бору составит 4 километра. Сегодня ведутся геодезические изыскания, которые должны быть завершены до 10 октября.

«До 25 октября должны быть готовы эскиз и проектно- сметная документация, все согласования проект должен пройти до ноября. В бюджет следующего года этот проект уже не попадет, но необходимо вести подготовительную работу. После определения финансирования это позволит в сжатые сроки приступить к работам и обустроить „Тропу здоровья“ в северной части города», — добавил Иван Кляйн.

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