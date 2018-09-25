Томские пловцы завоевали 14 медалей на Кубке мира и стали лучшими

25 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Сборная команда Томской области по подводному спорту успешно выступила в финале Кубка мира по плаванию в ластах, прошедшего в Таиланде 21–24 сентября, сообщает пресс-служба обладминистрации.

По словам президента Федерации подводного спорта Томской области Натальи Гречихиной, костяк команды составила молодежь и завершающие карьеру ветераны. Все 14 медалей были завоеваны воспитанниками ДЮСШ «Учебно-спортивный центр водных видов спорта имени Виктора Шевелева» (четыре золотые, шесть серебряных и четыре бронзовые).

Вклад в победу команды Tomsk Region внес лидер мирового плавания в ластах Дмитрий Журман, уверенно финишировавший первым на стометровке.

Показала высокий уровень юниорка Татьяна Причинина, завоевавшая три личные награды («золото» в нырянии, «серебро» на стометровке, «бронзу» на дистанции 50 м), а также серебряную медаль в эстафете вместе с Дианой Слисевой, Еленой Хортонен и Дарьей Соболевой.

У юниоров отличились Александр Александров, первенствовавший в дисциплине «Подводное плавание, 100 м» и ставший вторым в нырянии в ластах, и Денис Таюкин, в активе которого два «серебра» (плавание в ластах — 50 м и 100 м). Оба спортсмена стали победителями и в эстафете вместе с товарищами по команде — Владиславом Громовым и Евгением Родюкевичем.

Завершившийся этап Кубка мира стал последним соревнованием в карьере прославленных томских подводниц — Алены Оловянишниковой и Елизаветы Борисовой. Спортсменки вместе с Александрой Скурлатовой и Татьяной Махриной заняли второе место в эстафете, а Елизавета также завоевала бронзовую награду в нырянии в ластах.

Тэги/темы: