«Ростелеком» открыл жителям сел Высокое и Дубровка Томской области общественный Wi-Fi

25 сентября 2018 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» запустил две точки доступа Wi-Fi в селах Высокое и Дубровка Зырянского района Томской области. Бесплатный беспроводной интернет для жителей оператор организовал по федеральному проекту устранения цифрового неравенства (УЦН).

Для того, чтобы воспользоваться интернетом, жителям этих сел нужно подойти к точке доступа (ТД). Она, как правило, расположена в центре села рядом с административными зданиями, школой или клубом. Радиус действия Wi-Fi – не менее 100 метров. Затем пройти регистрацию в Wi-Fi-сети Rostelecom_UUS при помощи SMS, учетной записи на портале госуслуг или звонка на бесплатный номер.

В Зырянском районе помимо сел Высокое и Дубровка подключено еще 4 точки доступа Wi-Fi в селах Цыганово, Михайловка, Иловка, Беловодовка. Также планируется обеспечить коллективным интернетом села Громышевка, Красноярка и Окунево.

С 2017 года в Томской области оператор подключил 46 поселений, в которых проживает более 15 тысяч человек. Всего в программу УЦН включено 107 населенных пунктов с численностью от 250 до 500 жителей.

В этом году пользователи потребили более двух миллионов мегабайт трафика, было зафиксировано 15,5 тысяч подключений. Также отмечается, что в среднем пользователи проводили в сети по 45 минут.

«Устранение цифрового неравенства — это федеральный проект, благодаря которому ведется строительство волоконно-оптических линий связи в малочисленные населенные пункты. У нас есть возможность в дальнейшем подключать интернет в домохозяйства и социальные объекты даже в отдаленных районах», – комментирует директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Узнать подробную информацию на сайте www.rt.ru в разделе «Универсальная услуга связи Wi-Fi», а также бесплатный телефон поддержки пользователей 8-800-301-00-35.

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