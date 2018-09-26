Томская область третья в мониторинге качества приема в российские вузы в 2018 году

Томский Обзор / Фото: 26 сентября 2018 // Фото: Владимир Дударев

Томская область стала третьей по среднему баллу ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на бюджетные места. Такие данные приводятся в мониторинге качества приема в российские вузы в 2018 году, который был проведен Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» совместно с Минобрнауки России, Рособрнадзором и компанией Яндекс.

Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на бюджетные места в 2018 году в вузы Томской области, составил 74,8 балла (рост по отношению к 2017 году +1,1 балла). По этому показателю регион уступает только после Москве и Санкт-Петербургу.

Вузы в мониторинге традиционно делятся на «зеленую» группу, в которой доля отличников (набравших в среднем более 70 баллов в пересчете на один экзамен) превышает 50%, «белую», набравшую в основном «хорошистов» с баллами от 56 до 70, и «красную», которые приняли на первый курс больше половины студентов со средним баллом ЕГЭ меньше 56, что примерно соответствует школьной тройке.

В 2018 году количество вузов и крупнейших филиалов, относящихся к «зеленой» группе, выросло на 24. Всего 162 вуза из 420 (с бюджетным набором больше 300) приняли на бюджетные места больше половины «отличников». Это 38,5% всех вузов и крупных филиалов. 24 вуза вошли в эту группу впервые.

Из Томской области в зеленую зону в этом году вошло четыре университета (всего в рейтинге шесть вузов из Томска). Лучшие показатели по качеству бюджетного приема из вузов области продемонстрировал Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Средний балл ЕГЭ ребят, поступивших на бюджет в ТПУ в этом году, составил 77,6 балла (77,2 балла – в 2017 году). Совсем немного ему уступил Национальный исследовательский Томский государственный университет (76,7 балла). В сообщении также отмечается, что ни один из Томских вузов не оказался в красной зоне.

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