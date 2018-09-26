Три пенсионерки из Стрежевого получили условные сроки за продажу поддельного алкоголя

Томский Обзор / Фото: 26 сентября 2018 // Фото: Pixabay.com

Стрежевской городской суд признал виновными трех местных жительниц в продаже алкоголя с поддельными акцизными марками и приговорил их к условным срокам, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

«Три женщины пенсионного возраста работали продавцами в розничных магазинах города. С целью дополнительного заработка они втайне от работодателей продавали населению водку с поддельными специальными марками», — говорится в пресс-релизе.

Женщинам инкриминировали ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок).

В суде подсудимые свою вину признали в полном объеме и раскаялись.

Каждую из женщин приговорили к двум годам условного заключения с двухлетним испытательным сроком.

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