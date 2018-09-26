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Три пенсионерки из Стрежевого получили условные сроки за продажу поддельного алкоголя

Томские новости, Судебные дела, алкоголь акциз преступление Три пенсионерки из Стрежевого получили условные сроки за продажу поддельного алкоголя

Стрежевской городской суд признал виновными трех местных жительниц в продаже алкоголя с поддельными акцизными марками и приговорил их к условным срокам, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

«Три женщины пенсионного возраста работали продавцами в розничных магазинах города. С целью дополнительного заработка они втайне от работодателей продавали населению водку с поддельными специальными марками», — говорится в пресс-релизе.

Женщинам инкриминировали ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок).

В суде подсудимые свою вину признали в полном объеме и раскаялись.

Каждую из женщин приговорили к двум годам условного заключения с двухлетним испытательным сроком.

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