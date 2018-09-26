Томские спортсмены стали призерами первенства мира по кикбоксингу

Томичи Дмитрий Илюшов и Глеб Кимстач стали призерами первенства мира по кикбоксингу, которое прошло в итальянском городе Лидо-ди-Йезолло и собрало рекордное количество участников — около 2600 спортсменов из 65 стран, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Дмитрий Илюшов получил «бронзу» первенства мира в весовой категории 51 килограмм в дисциплине «фулл-контакт с лоукиком». Глеб Кимстач в весовой категории 60 килограммов дошел до финального поединка, но уступил сопернику один удар и завоевал серебряную медаль.

Дмитрий Илюшов и Глеб Кимстач — воспитанники Томской областной спортивной школы олимпийского резерва, выступали на соревнованиях в составе сборной России. Также в национальную команду вошла томичка Виктория Когаленок, выступавшая в категории 48 килограммов. По итогам соревнований сборная России заняла первое общекомандное место.

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