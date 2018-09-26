Депутаты томской облдумы обсудили вопросы финансирования программы «Чистая вода»

Томский Обзор / Фото: 26 сентября 2018 // Фото: Duma.tomsk.ru

Вопросы содержания и обслуживания станций водоочистки, установленных в районах Томской области по губернаторской программе «Чистая вода» стали главной темой выездного Совета Думы, который прошел в Шегарском районе. Члены Совета посетили станции в сёлах Каргала и Баткат.

Как сообщается на сайте парламента, в 2017 году в 69 населенных пунктах Томской области было установлено 70 локальных станций, которые еще называют «электронными колодцами». Качественной питьевой водой обеспечены дополнительно 56 тысяч селян. На это из областного бюджета было потрачено 80 миллионов рублей. В планах на этот год 46 новых станций, которые снабдят чистой водой еще 28 тысяч жителей области. Цена вопроса – 68 миллионов рублей.

Первый замглавы Шегарского района Евгений Богданов рассказал, что установка одной станции обходится региональному бюджету в 1.2 – 1.3 миллиона рублей, а обслуживание одного «электронного колодца» (электроснабжение и замена фильтров) стоит от 80 до 100 тысяч рублей в год. Для жителей сёл установка и обслуживание станций бесплатны.

«В условиях тяжелейшего наполнения доходной части областного бюджета ситуация может измениться. На капитальные вложения пока заложено меньше одного процента. Такого не было никогда. И это может стать серьезной проблемой для бюджетов поселений. Нужно искать новые механизмы финансирования таких проектов», – предупредила спикер областной думы Оксана Козловская.

Глава администрации Кожевниковского района Александр Емельянов считает, что районы могут проработать механизм частичного финансирования содержания станций водоочистки через увеличение тарифа на услуги ЖКХ.

«Мы предлагаем включить в тариф обслуживающей организации затраты на обслуживание этих станций. Но сделать это можно только по факту затрат на содержание, которые понесла ресурсоснабжающая организация», – уверен Александр Емельянов.

Глава Баткатского сельского поселения Людмила Радаева обратила внимание на то, что в её селе до половины расхода воды выбирают горожане, проезжающие через поселок транзитом. И закладывать плату в тариф, то есть «раскидывать» расходы на содержание и обслуживание станций только на местных жителей было бы несправедливо. Её поддержала Оксана Козловская:

«Принцип должен быть: сколько взял, за столько и заплатил. Плата за конкретный объем полученной воды обеспечит справедливое распределение. При этом необходимо, чтобы стоимость была подъемной для жителей, ниже стоимости воды в бутылках из магазина», – убеждена спикер.

Эту позицию поддержали все главы поселений, которые присутствовали на выездном заседании Совета Думы и председатели комитетов областного парламента Александр Куприянец и Леонид Глок. А глава комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов рассказал, что опыт реализации такого принципа уже есть:

«Во-первых, должен сказать, что более позитивного проекта в сфере ЖКХ, чем программа «Чистая вода», по отзывам населения давно не было. Мы провели в начале июля здесь в Шегарском районе заседание парламентской комиссии по вопросам ЖКХ, и сегодня убедились, что все замечания, высказанные тогда депутатами к содержанию и благоустройству станций, устранены. Что касается компенсации затрат, то мы изучили опыт других регионов. Есть механизмы финансирования. Как правило, это монетоприемники, когда человек платит наличными деньгами и получает воду. Правда, необходимо проработать вопрос с инкассовым обслуживанием – какая организация будет собирать эти средства. Но окончательное решение, конечно же остается за поселениями», – акцентировал председатель комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов.

Отдельный блок вопросов, который выявился в ходе эксплуатации станций, связан с их обслуживанием. Установки технологически сложны и требуют квалифицированного сервиса. Зима 2017-2018 годов оказала, что не все станции могут успешно работать в морозы, и требуют систематических регламентных работ.

«Станции водоочистки – это высокотехнологичные установки, и их обслуживание требует профессионального подхода. На мой взгляд, было бы лучше, чтобы обслуживанием станций и заменой фильтров занимались их разработчики. Но это необходимо продумать», – считает Оксана Козловская.

Разработчики «электронных колодцев» из Томского политехнического университета рассказали, что создали малое предприятие, которое готово заняться регламентным обслуживанием станций и своевременной заменой фильтров. С этим предложением не согласился председатель «социального» комитета Леонид Глок:

«Малое предприятие из Томска с такой нагрузкой по всей области не справится. Это сколько же людей должно быть в этой компании? Нереально. Нужно в поселениях готовить своих специалистов, отправлять их в Томск в ТПУ на стажировку, чтобы обслуживанием мог заниматься кто-то из местных специалистов в сфере ЖКХ», – уверен Леонид Глок.

По мнению членов Совета вопросы сервиса, как и финансовые механизмы, требуют дальнейшей проработки.

«Общее мнение: программу «Чистая вода» надо поддерживать и продолжать. При работе над бюджетом 2019 – 2021 в согласительной комиссии вопрос о «Чистой воде» будет в числе приоритетных. Сегодня в процессе обсуждения все участники поддержали мнение о том, что в областной бюджет нужно включить расходы на регламентные работы на станциях. Но никто не говорил о том, что бюджет должен взять на себя расходы на эксплуатацию и благоустройство. Это вопросы муниципальных образований. Мы будем рекомендовать областной администрации подготовить методические рекомендации для муниципалитетов по финансовому обеспечению деятельности установок. Мы уверены, что нельзя допустить в разных муниципальных образованиях разные подходы, когда один районный бюджет будет финансировать, другой откажется. Нельзя допустить, чтобы одном селе литр воды стоил 10 рублей, а в другом 50 копеек. Что касается обслуживания станций, то, на мой взгляд, все-таки надо переходить на коммерческие рельсы», – резюмировала Оксана Козловская.

Тэги/темы: