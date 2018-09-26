Томичи смогут бесплатно измерить давление и уровень сахара

Томский Обзор / Фото: 26 сентября 2018 // Фото: Pixabay.com

В пятницу, 28 сентября, с 10.00 до 12.00 в пяти медучреждениях Томска пройдет профилактическая акция «Узнай давление и уровень сахара», посвященная Всемирному дню сердца, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В холлах городской больницы № 3, медико-санитарной части № 2, поликлиник № 3, 4 и 10 добровольцы из регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» измерят всем желающим артериальное давление и уровень сахара в крови.

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