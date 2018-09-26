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Томскому пломбиру присвоили Знак качества

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Сегодня эксперты Роскачества присвоили Знак качества мороженому «Наш пломбир на сливках» томской «Компания Эскимос». По результатам всероссийского исследования пломбир был признан одним из лучших в России по своим потребительским характеристикам, сообщает пресс-служба Российской системы качества.

Роскачеством были проверены 34 самых популярных у россиян торговых марок мороженого по 50 показателям качества и безопасности, включая наличие растительных жиров, антибиотиков, жирность продукта, качество молочного сырья, а также микробиологические показатели, позволяющие обнаружить в продукте бактерии и патогенные микроорганизмы.

По результатам лабораторных испытаний, «Наш пломбир на сливках» был признан не только соответствующим обязательным требованиям, но и повышенному стандарту Роскачества.

«Пломбир приготовлен из качественного сырья, не содержит в себе растительных жиров и незаявленного крахмала. Также в мороженом эксперты не обнаружили антибиотиков, пестицидов, тяжелых металлов и радионуклидов (в том числе стронция и цезия) в количествах, опасных для здоровья. Что касается достоверности маркировки, то и здесь пломбир подтвердил свои позиции, фактической масса мороженого и заявленной на упаковке полностью совпадали», — говорится в сообщении.

Так же на Знак качества претендуют пломбиры «Русский Холод» и «Вологодский пломбир».

Подробные результаты исследования можно посмотреть здесь.

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