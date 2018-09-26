Волонтеры «Газпромнефть-Востока» активно участвуют в экологических акциях

26 сентября 2018 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

В период с 15 по 22 сентября сотрудники «Газпромнефть-Востока» приняли участие в нескольких экологических волонтерских мероприятиях: областном Чемпионате по спортивному сбору мусора, субботнике по уборке Петровского припоселкового кедровника и очистке берегов Оби.

Четвертый Чемпионат по спортивному сбору мусора проходил в Томске 15 сентября. Он был приурочен к Году добровольца в России и Всемирному дню чистоты. Молодые специалисты «Газпромнефть-Востока» опередили соперников из 17 команд, собрав в течение часа 140 килограммов мусора. В общей сложности участники Чемпионат отправили на переработку 920 килограммов автомобильных покрышек, пустых бутылок и банок, оплетку от электро-кабелей и металлолом.

«На старт Чемпионата по спортивному сбору мусора мы выходили с боевым настроением. Предыдущие два года наша команда становилась первой, поэтому на нас лежала двойная ответственность: хотелось повторить предыдущие достижения. Подобные мероприятия проходят на регулярной основе и не только накладывают большую ответственность на участников, но и формируют личную причастность к охране окружающей среды в тех местах, где живем мы сами, наши друзья и близкие», – сказал Кирилл Цивелев, заместитель начальника отдела планирования геолого-технических мероприятий и сводного планирования добычи «Газпромнефть-Востока».

22 сентября в деревне Петрово состоялся субботник по уборке Петровского припоселкового кедровника. Кедровник является памятником природы Томской области и существенно улучшает экосистему города. В субботнике приняли участие более 40 специалистов «Газпромнефть-Востока», в том числе генеральный директор предприятия Константин Карабаджак, его заместители и работники компании со своими семьями.

«С момента своего создания «Газпромнефть-Восток» уделяет пристальное внимание вопросам охраны и сохранения окружающей среды. Мы расширяем это направление, принимая активное участие в городских акциях, поддерживая экологическое волонтерство. Наши сотрудники всегда становятся участниками городских мероприятий по сбору мусора, высадке саженцев, уборке парков и скверов. Также особое внимание мы уделяем формированию осознанного ответственного отношения к природе и у школьников Томской области», – сказал Константин Карабаджак, генеральный директор «Газпромнефть-Востока».

Также 22 сентября 15 сотрудников предприятия приняли участие в акции по очистке берега Оби. Ими было собрано более 300 килограммов бытового мусора, который участники экологической акции, проходившей в рамках федеральной целевой программы «Вода России», вывезли на полигон твердых бытовых отходов в деревню Инкино.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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