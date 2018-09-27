В трех селах Томской области появились базовые станции сотовой связи «Ростелекома»

27 сентября 2018 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

В 2018 году «Ростелеком» установил базовые станции сотовой связи формата GSM в селах Новогорное Колпашевского района, Новоникольское Александровского района и Староюгино Каргасокского района. В результате более тысячи человек смогут пользоваться голосовой связью второго поколения (2G).

Ранее у жителей этих населенных пунктов не было доступа к мобильной связи на базе цифровой технологии формата GSM. «Ростелеком» выполняет работы в рамках региональной программы по восстановлению сотовой связи в отдаленных районах Томской области.

Как сообщил вице-губернатор Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный, в текущем году из областного бюджета выделено 10 миллионов рублей на развитие сотовой связи стандарта GSM в ряде отдаленных населенных пунктов региона, в том числе в селах Новогорное, Новоникольское и Староюгино.

«Доступность подвижной радиотелефонной связи в этих населенных пунктах обеспечивается благодаря государственно-частному партнерству. Строя базовые станции, волоконно-оптические линии, наша компания развивает собственную инфраструктуру, в результате сельскому населению доступно больше услуг связи», – подчеркнул директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

В 2017 году оператор смонтировал базовые станции сотовой связи второго поколения (2G) в поселках Назино Александровского района, Четь-Конторка Тегульдетского района и третьего поколения (3G) в поселке Центральном Верхнекетского района.

Приобрести сим карты «Ростелекома» жители могут через активных продавцов компании, которые работают на местах, а также оставить заявку в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте www.tomsk.rt.ru и по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

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