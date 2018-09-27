Поставщик оптовых партий героина задержан в Томской области

Томский Обзор / Фото: 27 сентября 2018 // Фото: Pixabay.com

Сотрудники управления ФСБ по Томской области задержали жителя областного центра, причастного к организации каналов поставок на территорию региона оптовых партий героина, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Из незаконного оборота изъяли 1 кг героина, который мужчина собирался реализовать через подконтрольную ему этническую преступную группу. Столь крупные объемы подобных наркотических средств поставляются на территорию региона редко», — говорится в пресс-релизе.

Мужчине инкриминируют ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере), решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В настоящее время сотрудники ФСБ проводят следственно-оперативные мероприятия в отношении других участников преступной группы.

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