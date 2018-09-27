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Два авиарейса из Москвы в Томск задерживаются из-за тумана

Томские новости, Погода и природа, Происшествия, туман задержка рейса самолет Два авиарейса из Москвы в Томск задерживаются из-за тумана

Туман стал причиной задержки прибытия трех рейсов из Москвы в Томск, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на справочную томского аэропорта.

«Три рейса перенаправили в новосибирский Толмачево, сейчас один уже прибыл, два — направляются в Томск», — сказал представитель аэропорта.

Так, в Томске ожидают прибытия рейсов 1530 «Аэрофлота», и 611 «Уральских авиалиний». Соответственно задерживаются и обратные вылеты в Москву.

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