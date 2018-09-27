Вторая школа ЮДИ может открыться в корпусе радиотехнического завода Томска

27 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Ольга Степкина

Сегодня в администрации Томска разработана проектно-сметная документация сразу на несколько объектов для занятий физкультуры и спорта. Власти рассматривают возможность размещения второй школы танцев ЮДИ в заброшенном корпусе радиотехнического завода. Новое здание, открытое не так давно на Каштаке и рассчитанное на 1500 человек, уже не вмещает всех желающих.

Как сообщает пресс-служба мэрии, также уже известна площадка для строительства дворца имени знаменитого российского баскетболиста Сергея Белова, который жил и работал в Томске.

«Он разместится в северной части города, в районе улиц Клюева и Обручева. За основу мы взяли проверенный проект, подобный уже есть в городе Иваново», — отметил мэр Иван Кляйн.

Кроме этого, в администрации подготовлена проектно-сметная документация на создание комплекса малых трамплинов, готовится ПСД для строительства биатлонного стрельбища. За последние годы в Томске создана «Тропа здоровья» на стадионе «Буревестник» и еще одна планируется в Сосновом бору. Поддержки федеральной власти муниципалитет ждет по реконструкции стадиона «Локомотив». Его стоимость составляет 260 млн рублей.

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