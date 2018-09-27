«Томскнефть» поможет северным районам Томской области

27 сентября 2018 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

«Томскнефть» окажет традиционную помощь северным районам Томской области. Первый договор подписан с александровцами.

Александровский район по праву считается колыбелью томской нефтянки. Из-за уважения к истории первый социальный договор всегда подписывается с ним. Согласно документу «Томскнефть» участвует в решении многих социальных вопросов, справиться с которыми одному лишь муниципалитету не по силам.

Одна из первостепенных задач — поддержка коммунального хозяйства. Намечено приобретение специализированной техники для межмуниципальных перевозок и автогрейдера. Запланирован ремонт нежилого здания под размещение общежития Томского политехнического техникума. Благодаря поддержке нефтяников Александровский район компенсирует затраты на организацию летнего отдыха и занятости детей-сирот, детей из неблагополучных и малообеспеченных семей. Договором предусмотрены средства на укрепление материальной базы учреждений образования и культуры. Традиционно нефтяники позаботятся о ветеранах Великой Отечественной войны и поддержат александровскую районную организацию Всероссийского общества инвалидов. Социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних помогут оборудовать сенсорную комнату для психологической реабилитации детей и укрепить материально-техническую базу.

Аналогичные договоры, определяющие направления дальнейшего взаимодействия, «Томскнефть» подпишет и с другими муниципальными образованиями. В Стрежевом наибольшая сумма будет направлена на строительство детских площадок. Адресную помощь нефтяники окажут общественной организации «Добродея» (планируется создание комнаты психологической реабилитации детей), Центру социальной помощи семье и детям (приобретение реабилитационного инвентаря), эколого-биологическому центру, ЦДОД, центру туризма и спорта, школе искусств, другим учреждениям образования, культуры и спорта. Значительные средства на замену окон получит детский сад «Журавушка».

В другой нефтяной столице нашего региона, в Кедровом, нефтяники помогут построить многофункциональную площадку с тренажерами и спортивным оборудованием, на которой можно будет заниматься воркаутом.

В Парабели предстоит реконструировать стадион местной ДЮСШ. В Каргаске выполнить ремонт в школах №1 и №2, реконструировать стадион «Юность» в Усть-Тыме.

Нижневартовский и Сургутский районы ХМАО средства «Томскнефти» направят на поддержку коренных малочисленных народов Севера, на экологические мероприятия, а также на празднование 90-летия Нижневартовского района.

Сотрудничество самого крупного недропользователя Томской области с муниципальными образованиями направлено на комплексное развитие всего региона, прежде всего социальной сферы. Оно улучшает качество жизни людей, создает благоприятные условия для осуществления хозяйственной деятельности. Поэтому районы рассчитывают на дальнейшую поддержку производственников, на то, что отношения с ними будут только крепнуть.

Фото: Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

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