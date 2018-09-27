Томская прокуратура добилась отмены аукциона на покупку районной администрацией автомобиля с премиальной аудиосистемой

27 сентября 2018 / Томский Обзор

Асиновская городская прокуратура Томской области выявила нарушения при объявлении аукциона на покупку автомобиля районной администрацией, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Районная администрация собиралась приобрести автомобиль Toyota Camry или эквивалент) 2018 года выпуска.

«Между тем, в силу закона запрещено указывать конкретные модели, марки, год выпуска транспортного средства, так как это влечет за собой необоснованное ограничение числа участников закупки», — говорится в сообщении.

В связи с этим прокуратура вынесла предостережение районной администрации, а та, в свою очередь, отменила закупку.

Согласно данным сайта госзакупок, администрация Асиновского района хотела, чтобы автомобиль, в частности, был оборудован системой предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознаванием пешеходов, системой распознавания и информирования водителя о дорожных знаках, двухзонным климат-контролем с ионизатором воздуха, аудиосистемой премиум класса, а конструкция передних сидений должна снижать вероятность травмы шеи.

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