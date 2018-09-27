ТГУ вышел на 5 позицию среди сильнейших вузов России в рейтинге ТНЕ

27 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Британское издание Times Higher Education (THE) представило ежегодный рейтинг ведущих университетов мира Times Higher Education World University Ranking – 2019. Находясь в группе 501-600 среди мировых вузов, Томский государственный университет показал активный рост в категориях International Outlook (международная деятельность), Research (исследовательская деятельность) и Teaching (качество преподавания) и улучшил свои позиции.

Добиться такого результата помогли ставка на интернационализацию и использование сквозных технологий в образовании. Как отметили составители рейтинга, самой сильной стороной ТГУ является качество преподавания – по этому показателю университет входит в топ-200 лучших вузов мира.

– Усиление наших позиций в рейтинге ТНЕ связано с приоритетными направлениями работы ТГУ: интернационализацией образования и внедрением новых технологий и форматов в образовательную деятельность. Это касается использования сквозных технологий: искусственного интеллекта, big data и машинного обучения, а также применения адаптивного контента, – отмечает ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Ректор добавил, что многие компетенции ТГУ по этому направлению активно применяются в работе созданного недавно администрацией Томской области регионального центра «Управление на основе данных в области образования». Также в начале октября сотрудники университета представят свои наработки на крупнейшей конференции по технологиям в образовании #EdCrunch.

Значительный рост в рейтинге Times Higher Education – 2019 ТГУ продемонстрировал и по международной деятельности, поднявшись на 79 пунктов и перейдя из четвертой в третью сотню вузов, наиболее привлекательных для иностранцев.

В рейтинг ТНЕ–2019 вошли 1258 мировых университетов, из них 35 представляют Российскую Федерацию. ТГУ занимает 5-ю позицию в одной группе с ТПУ, НГУ, ИТМО и СПбГУ.

Сквозные технологии – это ключевые научно-технические направления, которые оказывают наиболее существенное влияние на развитие рынков НТИ.

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