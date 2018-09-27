В Советском районе Томска субботник пройдет на 60 площадках

27 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Валерий Доронин

Ожидается, что в ближайшую субботу возьмут в руки грабли и мешки для сбора мусора и листьев почти пять тысяч жителей района — сотрудников администрации Советского района, мэрии, активистов ТОС и ТСЖ, работников управляющих компаний и общественных организаций.

Как говорится в сообщении пресс-службы мэрии, еще сотни жителей Советского района будут наводить порядок во дворах своих домов. Они обновят детские и спортивные площадки, подкрасят их, вычистят территорию вокруг домов от мусора и листвы, обустроят клумбы и высадят многолетние цветы.

Подрядчики районной администрации, коллективы школ и детских садов будут озеленять улицы. Всего с начала сентября жители Советского района высадили более 600 саженцев декоративных кустарников — бересклета, рябинника, снежноягодника, барбариса, калины, которые украсят Советский район своим ярким цветением уже будущей весной.

Сотрудники администрации Томска будут собирать случайный мусор вдоль ул. Белинского. Бригады «Спецавтохозяйства» будут обрезать зеленые насаждения, «Трамвайно-троллейбусного управления» — наводить чистоту на транспортных кольцах.

Субботники в Томске нынешней осенью пройдут 29 сентября, 5 и 6 октября.

Тэги/темы: