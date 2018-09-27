В Томском театре Драмы открывается фотовыставка «Актеры вне сцены»

27 сентября 2018 / Томский Обзор

С 25 сентября по 1 ноября, накануне открытия 168 театрального сезона томского областного театра Драмы, пройдет фотовыставка «Актеры вне сцены», сообщают организаторы.

Маленькие тайны большой сцены раскроет для посетителей томский фотохудожник Владимир Сумцов. Зрители познакомятся с архивными кадрами, и увидят на них томских актеров за кулисами.

Это своеобразный подарок театру в новом театральном сезоне от фотографа, который начал работать с театром Драмы с 1990-х годов. На уникальных архивных снимках не только уже ушедшие, но очень любимые и вспоминаемые актеры, вошедшие в историю томской драмы, но и молодые исполнители.

Результат внутреннего и наружного наблюдения за труппой театра Драмы в течение многих лет — это масса снимков, о существовании которых не то что зрители, но и некоторые герои фотографий не догадываются. Зрители впервые увидят театр не только из зрительного зала, но и из объектива камеры в гримерных, на сцене, улице и даже в буфете.

Выставка организована при поддержке Союза театральных деятелей РФ (ВТО), Томского регионального отделения СТД РФ, при участии ООО «Томлесдрев», центра фотоуслуг DPI.

Выставка откроется в фойе Томского областного театра Драмы.

«Томский Обзор» является информационным партнером мероприятия.

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