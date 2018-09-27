В Томске объявления с угрозами повысить плату за воду признали незаконными

Томский Обзор / Фото: 27 сентября 2018 // Фото: Pixabay.com

«Единая городская служба по учету водоснабжения», которая навязывает томичам «обязательную» поверку счетчиков воды, будет наказана за ненадлежащую рекламу, сообщает пресс-служба Томского расчетного центра со ссылкой на УФАС.

К ответственности будет привлечен индивидуальный предприниматель, на которого зарегистрированы телефоны службы. Компания с таким названием не значится в едином реестре юридических лиц России.

Ранее от имени «Единой городской службы по учету водоснабжения» в Томске распространялись листовки с информацией о необходимости обязательной поверки приборов учета воды. В противном случае жильцам угрожают начислением платы за водоснабжение по нормативу с повышающими коэффициентами. Такие действия являются незаконными.

Антимонопольный орган выдал предпринимателю обязательное к исполнению предписание о прекращении распространения незаконной рекламы. Далее будет решаться вопрос об административной ответственности нарушителя, говорится в сообщении ведомства.

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