В Томске стартует мобильная акция «Защити себя от гриппа»

Томский Обзор / Фото: 27 сентября 2018 // Фото: Pixabay.com

В субботу, 29 сентября, с 10.00 до 16.00 в Томске около торгового центра «Мегаполис» (пр. Ленина, 217) развернется первая площадка акции «Защити себя от гриппа», сообщает пресс-служба обладмнистрации.

В передвижном медицинском комплексе любой желающий сможет бесплатно пройти вакцинацию после осмотра врача, который будет организован здесь же. Вакцинация проводится отечественной современной вакциной «Совигрипп».

Следующими площадками для работы передвижного комплекса станут пл. Новособорная, здесь автобус акции будет находиться у «Сибирского бистро» 1, 2 и 3 октября. 4 и 5 октября комплекс будет работать у торгового центра «Манеж», 6 октября — у ТЦ «Мегаполис». Время работы площадок — с 11.00 до 16.00.

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