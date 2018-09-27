Депутаты томской облдумы сохранили льготы для людей предпенсионного возраста

Томский Обзор / Фото: 27 сентября 2018 // Фото: Duma.tomsk.ru

Депутаты Законодательной думы Томской области в четверг единогласно поддержали законопроект, согласно которому в случае повышения пенсионного возраста в РФ жителям региона старше 55-60 лет — получателям региональных льгот — будет сохранен весь объем соцподдержки, на который они могли претендовать после выхода на пенсию, сообщает РИА Томск со ссылкой на собственного корреспондента.

«Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов, поскольку эти расходы уже были предусмотрены в проекте бюджета на 2019 год и на период до 2021 года... Пока законопроект не предусматривает мер дополнительной соцзащиты лиц, проживающих на территориях, приравненных к крайнему Северу, но эта тема сейчас обсуждается на федеральном уровне», — отметила спикер облдумы Оксана Козловская.

По ее словам, в Томской области проживает 301 тысяча пенсионеров, мерами региональной социальной поддержки из них пользуются свыше 250 тысяч человек. В 2017 году на пенсию в регионе вышли 11,7 тысячи жителей области (ежегодно эта цифра колеблется от 11,5 до 12 тысяч человек). Именно их и коснутся изменения регионального законодательства.

По словам председателя комитета облдумы по труду и социальной политике Леонида Глока, в регионе сохранятся ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) ветеранам труда и ЕДВ при оплате жилищно-коммунальных услуг, которые касаются 90 тысяч человек, ежемесячные выплаты ветеранам труда (31 тысяча человек), «транспортные» выплаты и право на приобретение единого социального проездного билета.

«Учитывая заключения, которые получены, комитет рекомендует принять закон в двух чтениях, но с протокольным поручением обладминистрации — не позднее ноября 2018 года подготовить и представить депутатам предложения по дополнительному льготному обеспечению лиц, живущих в районах, приравненных к крайнему Северу», — отметил Глок.

Депутаты приняли поправки в двух чтениях. Голосование по данному вопросу было тайным. 27 депутатов поддержали законопроект, четверо воздержались. Как сообщил РИА Томск глава фракции ЛДПР в томской облдуме Леонид Терехов, воздержавшиеся — депутаты, избранные от ЛДПР, так как партия выступает против повышения пенсионного возраста.

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