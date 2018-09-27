Жители Южных Ворот будут платить за тепло и ГВС по тарифу Томска

Томский Обзор / Фото: 27 сентября 2018 // Фото: Duma.tomsk.ru

Жители микрорайона Южные Ворота, территориально относящегося к Томскому району, будут платить за теплоснабжение и горячую воду по льготным городским тарифам, поскольку их подача осуществляется из городских коммунальных сетей, такое решение приняли депутаты Законодательной думы Томской области на очередном собрании в четверг, сообщает РИА Томск со ссылкой на собственного корреспондента.

В материалах облдумы уточняется, что размер коммунальных тарифов в Томской области определяется региональным законом «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) и (или) горячую воду». Фактически льготный тариф в регионе действует только на территории Томска. При этом подача тепла и горячей воды в Южные Ворота осуществляется через городские сети.

«Тарифы ежегодно индексируются, и не всегда ресурсоснабжающие организации могут обеспечить безубыточную работу. Чтобы избежать сбоев в поставках тепла, принято решение о льготах на тепло и ГВС, которые финансирует бюджет. Но сейчас действие закона фактически распространяется только на Томск. В итоге складывается ситуация, когда для всего Томска действует один тариф, а для Южных Ворот — другой», — отметила спикер облдумы Оксана Козловская.

Депутаты большинством голосов в двух чтениях внесли поправки в областной закон, установив льготные тарифы на оплату тепла и горячей воды для жителей Южных Ворот. Данное положение будет действовать до 2021 года — на этот период производится бюджетное планирование. В проектах бюджета на ближайшие три года депутаты смогут предусмотреть субсидии на оплату разницы между льготным и экономически обоснованным тарифами на тепло и ГВС в Южных Воротах.

Также в материалах облдумы отмечается, что размер субсидии на компенсацию разницы тарифов в среднем по Томской области за 2019–2021 годы составит от 173 миллионов рублей в год до 363 миллионов в год в зависимости от уровня роста тарифа.

Тэги/темы: