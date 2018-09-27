«Газпром нефть» развивает международное партнерство для поиска новых путей освоения «трудной нефти»

27 сентября 2018 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

На базе национального исследовательского Томского политехнического университета (НИ ТПУ) прошла международная технологическая сессия по утверждению концепции дальнейшей разработки палеозойских отложений.

На четырехдневной выездной сессии в Томске собрались сотрудники «Газпром нефти», члены Сибирского Отделения РАН, преподаватели НИ ТПУ. Иностранными гостями стали ученые сербской компании «НИС», осуществляющей разведку, добычу и переработку нефти и газа на Балканском полуострове, а также представители Mubadala Petroleum, международной нефтегазодобывающей компании со штаб-квартирой в Абу-Даби. ПАО «Газпром нефть», Mubalada Petroleum и РФПИ недавно создали совместное предприятие на базе «Газпромнефть-Востока» для разработки нефтяных месторождений в Западной Сибири, включая разработку технологий поиска залежей углеводородов в доюрском комплексе.

Техсессия была направлена на обмен научными, технологическими и практическими наработками в области поиска перспективных участков нефти и газа в доюрском комплексе с целью выявления наиболее эффективных методик оценки перспектив нефтегазоносности палеозойского фундамента и выбора оптимальных технологий сейсморазведки.

Начальные геологические запасы нефти в Томской области составляют более 1 млрд тонн. При этом главная проблема, по мнению экспертов, – это отсутствие достоверных инструментов прогноза перспективных для разработки объектов.

В связи с этим, большая часть докладов была посвящена практическим подходам в области оценки запасов доюрского комплекса, основанных на результатах изучения геологических и геофизических особенностей территорий, содержащих «трудную нефть».

В рамках сессии состоялась встреча руководителей «Газпром нефти» с администрацией Томской области, на которой стороны договорились о совместной работе над созданием технологий освоения ТРИЗов в рамках реализации Концепции создания инновационного территориального центра «ИНО Томск». Сейчас партнеры формируют рабочую группу по проработке соглашения.

«Результатом реализации проекта должна стать эффективная технология поиска потенциально перспективных объектов в отложениях доюрского комплекса в Томской области. В последующем эту технологию мы сможем масштабировать и на другие зоны интересов нашей компании в Западной Сибири. Успешная реализация проекта «Палеозой» также даст новый стимул и готовые технологические решения к освоению ТРИЗ в Томской области. Все это предусмотрено технологической стратегией компании. Подчеркну, что даже в условиях санкционных ограничений мы стремимся к стопроцентному внедрению всех новых эффективных технологий для рентабельной разработки ТРИЗ в Западной Сибири», — отметил генеральный директор ООО «Технологический центр Бажен» Кирилл Стрижнев.

В свою очередь Михаил Соловьев, ИНГГ СО РАН, сообщил, что сегодня заниматься разработкой палеозоя – это трудоемко и малоокупаемо.

«Но поскольку «большой» нефти, типа Самотлора, ждать не приходится, в скором времени именно тема «трудной» нефти станет главной. Наука не стоит на месте, и все слабоизученные, сложно построенные залежи ученые будут изучать, какими бы трудными они не были», — добавил Михаил Соловьев.

Замгубернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный отметил, что проект дает уникальную возможность для всех его участников: инвесторов, разработчиков инноваций и государственных органов.

«Мы готовы подключиться к работе в вопросах формирования и корректировки нормативно-правовой базы для того, чтобы придать проекту статус национального и вывести его федеральный уровень. Кроме того, мы заинтересованы в привлечении инвестора для реализации программы геолого-разведочных работ. В Томской области 334 000 км2 нераспределенного фонда – места, как говорится, много», — добавил Игорь Шатурный.

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