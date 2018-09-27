«Газпром нефть» развивает международное партнерство для поиска новых путей освоения «трудной нефти»
На базе национального исследовательского Томского политехнического университета (НИ ТПУ) прошла международная технологическая сессия по утверждению концепции дальнейшей разработки палеозойских отложений.
На четырехдневной выездной сессии в Томске собрались сотрудники «Газпром нефти», члены Сибирского Отделения РАН, преподаватели НИ ТПУ. Иностранными гостями стали ученые сербской компании «НИС», осуществляющей разведку, добычу и переработку нефти и газа на Балканском полуострове, а также представители Mubadala Petroleum, международной нефтегазодобывающей компании со штаб-квартирой в Абу-Даби. ПАО «Газпром нефть», Mubalada Petroleum и РФПИ недавно создали совместное предприятие на базе «Газпромнефть-Востока» для разработки нефтяных месторождений в Западной Сибири, включая разработку технологий поиска залежей углеводородов в доюрском комплексе.
Техсессия была направлена на обмен научными, технологическими и практическими наработками в области поиска перспективных участков нефти и газа в доюрском комплексе с целью выявления наиболее эффективных методик оценки перспектив нефтегазоносности палеозойского фундамента и выбора оптимальных технологий сейсморазведки.
Начальные геологические запасы нефти в Томской области составляют более 1 млрд тонн. При этом главная проблема, по мнению экспертов, – это отсутствие достоверных инструментов прогноза перспективных для разработки объектов.
В связи с этим, большая часть докладов была посвящена практическим подходам в области оценки запасов доюрского комплекса, основанных на результатах изучения геологических и геофизических особенностей территорий, содержащих «трудную нефть».
В рамках сессии состоялась встреча руководителей «Газпром нефти» с администрацией Томской области, на которой стороны договорились о совместной работе над созданием технологий освоения ТРИЗов в рамках реализации Концепции создания инновационного территориального центра «ИНО Томск». Сейчас партнеры формируют рабочую группу по проработке соглашения.
«Результатом реализации проекта должна стать эффективная технология поиска потенциально перспективных объектов в отложениях доюрского комплекса в Томской области. В последующем эту технологию мы сможем масштабировать и на другие зоны интересов нашей компании в Западной Сибири. Успешная реализация проекта «Палеозой» также даст новый стимул и готовые технологические решения к освоению ТРИЗ в Томской области. Все это предусмотрено технологической стратегией компании. Подчеркну, что даже в условиях санкционных ограничений мы стремимся к стопроцентному внедрению всех новых эффективных технологий для рентабельной разработки ТРИЗ в Западной Сибири», — отметил генеральный директор ООО «Технологический центр Бажен» Кирилл Стрижнев.
В свою очередь Михаил Соловьев, ИНГГ СО РАН, сообщил, что сегодня заниматься разработкой палеозоя – это трудоемко и малоокупаемо.
«Но поскольку «большой» нефти, типа Самотлора, ждать не приходится, в скором времени именно тема «трудной» нефти станет главной. Наука не стоит на месте, и все слабоизученные, сложно построенные залежи ученые будут изучать, какими бы трудными они не были», — добавил Михаил Соловьев.
Замгубернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный отметил, что проект дает уникальную возможность для всех его участников: инвесторов, разработчиков инноваций и государственных органов.
«Мы готовы подключиться к работе в вопросах формирования и корректировки нормативно-правовой базы для того, чтобы придать проекту статус национального и вывести его федеральный уровень. Кроме того, мы заинтересованы в привлечении инвестора для реализации программы геолого-разведочных работ. В Томской области 334 000 км2 нераспределенного фонда – места, как говорится, много», — добавил Игорь Шатурный.