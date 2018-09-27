Передаче сибирских дорог в федеральное ведение мешают «частные» участки — томские власти

27 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Часть дороги Новосибирск — Кожевниково — Томск — Мариинск принадлежит частным лицам, что мешает передать ее в федеральное ведение, сообщил замгубернатора региона Игорь Шатурный, выступая перед областной думой в четверг.

«Есть определенные договоренности с федерацией. Но когда мы подготовили документы (на передачу дороги Росавтодору — прим.ред.) и заявились, оказалось, что в некоторых районах по оси дороги есть участки, розданные частным лицам. Это Томский район, например», — цитирует Игоря Шатурного агентство «Интерфакс-Сибирь».

Он пояснил, что губернатор региона Сергей Жвачкин подписал дорожную карту, согласно которой Росреестр, областные и федеральные власти ведут совместную работу по восстановлению региональной собственности. В том числе предполагаются обращения в суд, добавил замгубернатора.

Как сообщалось, власти Томской и Кемеровской областей неоднократно предпринимали попытки передать дорогу Томск — Мариинск в ведение Росавтодора. Эта дорога является частью маршрута Новосибирск — Кожевниково — Томск — Мариинск, который дублирует федеральную трассу, проходящую по загруженным улицам Кемерово. Глава Минтранса РФ Максим Соколов заявлял в 2015 году, что эта дорога получит статус федеральной, если ее состояние будет доведено до нормативного.

В августе ГКУ КО «Дирекция автодорог Кузбасса» и ОАО «Новосибирскавтодор» заключили контракт на капремонт автодороги Томск — Мариинск.

Общая длина дороги Томск — Мариинск составляет 208 км, из них 77 км находятся в ведении Томской области, оставшиеся 131 км — в ведении Кемеровской области.

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