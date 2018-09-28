Пожарные спасли 60 человек из горящего дома в томском Академгородке

28 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Вчера вечером, 27 сентября, в Томске загорелся пятиэтажный жилой дом по ул.Вавилова, 10, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Сообщение о возгорании поступило в 18.02. Пожарные спасли 60 человек, еще 160 жильцов эвакуировано, часть из них разместили в гостинице Академгородка. Пожар, в тушении которого было задействовано 25 единиц техники и 85 пожарных, удалось локализовать в 22.50, ликвидировать в 01.53. Площадь возгорания составила 680 квадратных метров.

В свою очередь губернатор Сергей Жвачкин поручил оказать помощь погорельцам из Академгородка.

«К счастью, среди жителей обошлось без пострадавших и тем более без жертв. Но это не должно никого успокаивать, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — МЧС и органы местного самоуправления должны еще раз по всей области проверить, как выполняются правила пожарной безопасности в многоквартирных домах. После трагедии у соседей в Кузбассе мы навели порядок в торговых центрах. Но и безопасность в жилом секторе ни в коем случае нельзя пускать на самотек».

Отдельно глава региона поручил проверить работу пожарных гидрантов.

«В социальных сетях томичи рассказывали о слабом давлении в системе противопожарного водоснабжения. Нужно проверить, это факт или слухи, и обязательно сделать выводы», — потребовал губернатор.

Также для жителей пострадавшей в пожаре многоэтажки открыты "горячие линии". Их открыли департаменты социальной защиты, здравоохранения, семьи и детей.

Пострадавшим будет оказана срочная материальная помощь на первоочередные нужды. Выплату можно получить в центре социальной поддержки населения Советского района (ул. Тверская, 74), в том числе в выходные дни 29 и 30 сентября. Размер матпомощи будет определяться индивидуально для каждой семьи. Дополнительная информация по телефону центра (3822) 714-013.

Для томичей, желающих помочь погорельцам, открыт благотворительный счет. Перечислить на него средства можно также, отправив sms на короткий номер 7715 с кодовым словом «прими» (через пробел сумма пожертвования).

Жильцам с Вавилова, 10, предложена помощь учреждений социального обслуживания несовершеннолетних и психологическая поддержка. Детей готовы принять четыре социально-реабилитационных центра. Там их обеспечат одеждой и обувью, а семья получит поддержку психологов и специалистов по социальной работе. Для приема заявок и консультирования открыт телефон горячей линии в социальном центре «Огонек» (3822) 58-50-75.

«В результате пожара за помощью к врачам обратились четыре человека. Женщина и ребенок, а также сотрудник МЧС получили медицинскую помощь на месте. Еще один спасатель был доставлен в больницу, сейчас его состояние не вызывает опасений, пациент отпущен домой», — рассказал начальник департамента здравоохранения Томской области Александр Холопов.

Для жильцов Вавилова, 10, и их родственников департамент здравоохранения организовал «горячую линию» по вопросам оказания медицинской помощи. Звонки принимаются по телефону (3822) 516-616.

«На месте пожара и в пунктах временного размещения всю ночь дежурила бригада скорой медицинской помощи. Сегодня дежурство будет продолжено. В поликлинике ТНЦ СО РАН организован отдельный прием терапевта и педиатра для жителей дома по улице Вавилова, 10», — подытожил Александр Холопов.

Благотворительный счет в помощь жителям дома по улице Вавилова, 10

Получатель: Областное государственное автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области»

(официальное сокращенное наименования ОГАУ «КЦСОН ТО»)

Банк получателя:

Томское отделение № 8616 ПАО Сбербанк г. Томск

ИНН 7018016082

КПП 701701001

БИК 046902606

Р/с 40603810164000000056

К/с 30101810800000000606

(назначение платежа: пожар на Вавилова)

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