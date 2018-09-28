Осенью более 800 новобранцев из Томской области отправятся в армию

Томский Обзор / Фото: 28 сентября 2018 // Фото: Владимир Дударев

С 1 октября по 31 декабря из Томской области на срочную службу в армию планируется призвать 844 человека, сообщает пресс-служб обладминистрации.

«Призывная кампания — одно из ключевых мероприятий для обеспечения обороноспособности страны, успех которого зависит от слаженной работы всех структур. Наша общая задача неизменна — подготовить к службе здоровых, образованных и психологически устойчивых молодых людей. В осенний призыв 2018 года армия страны должна пополниться 844 новобранцами из Томской области», — сообщил заместитель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Членам комиссии Игорь Толстоносов рекомендовал обратить особое внимание на сроки прохождения призывниками дополнительных медобследований, а также вопросы, связанные с уклонением от воинской обязанности. Руководству военкоматов региона поручено взять работу военно-врачебных комиссии под личный еженедельный контроль.

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