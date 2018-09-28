Понтонный мост для большегрузов через реку Яя в Томской области возведут к ноябрю взамен аварийного

28 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Временный понтонный мост через реку Яя будет возведен в Томской области для вывоза тяжелых грузов из Зырянского и Тегульдетского районов вместо моста, признанного аварийным, сообщил заместитель губернатора региона Игорь Шатурный, выступая перед областной думой в четверг.

«Есть выверенный проект — решение по наплывному мосту. Можно поставить два понтона, которые позволят организовать проезд, цена вопроса — 20 млн рублей. Контракт заключен, к концу октября мы эти два понтона поставим, к 1 октября будут сделаны подъездные дороги», — цитирует Игоря Шатурного агентство "Интерфакс-Сибирь".

При этом он отметил, что мост был построен в 1976 году и рассчитан на максимальную нагрузку 40 тонн, тогда как по нему ездили автомобили на 70 тонн и более.

Замгубернатора сообщил, что два года назад предполагалось капитально отремонтировать мост, были выделены средства на проектирование, однако по итогам обследования было решено строить новый мост.

«Было принято решение запроектировать новый мост с нагрузкой 140 тонн. Деньги (на проектирование — прим.ред.) были выделены, проект разработан, он находится в экспертизе, цена строительства — 1 млрд рублей», — пояснил И.Шатурный.

Как сообщалось, губернатор Томской области Сергей Жвачкин в конце августа ввел режим ЧС в Зырянском и Тегульдетском районах, откуда можно вывезти тяжелые грузы лишь по одному мосту, пришедшему в негодность. При этом в районах работают крупные лесозаготовительные компании.

Конструктивные элементы моста через реку Яя, который обеспечивает транспортную доступность этих муниципальных образований, потеряли несущую способность. В связи с этим было введено ограничение по максимальной нагрузке на мост — 15 тонн.

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