Томичей приглашают на день рождения Института Конфуция

В воскресенье, 30 сентября, в Доме ученых (ул. Советская, 45) Институт Конфуция ТГУ (ИК) отметит свое десятилетие и откроет двери для всех томичей. Гости института смогут принять участие в серии мастер-классов, посетить праздничный концерт и открытые уроки по китайскому языку, сообщает пресс-служба вуза.

«Юбилей будет сочетать мероприятия с участием официальных лиц и праздничную программу для томичей. Днем в Доме ученых пройдет собрание с участием представителей администрации Томской области. И, конечно же, мы приглашаем всех жителей Томска, которым интересна культура Китая. Для гостей приготовлена обширная программа с мастер-классами, чайной церемонией, будет организована фотозона и многое другое», — говорит директор ИК, заведующий кафедрой востоковедения исторического факультета ТГУ Артем Данков.

На одном из мастер-классов участники смогут сплести собственный узел удачи. Считается, что такой амулет способен активировать добрую энергию и подарить удачу своему хозяину. В Китае узлы удачи традиционно служат элементом интерьера, их используют как украшения на одежде, носят как аксессуары.

Помимо этого гостей ждет мастер-класс по ушу и открытые уроки по китайскому языку. Длительность одного урока — 30 минут.

Для детей будет организован детский уголок, в котором мастера нарисуют им китайские маски с помощью аквагрима.

Начало мастер-классов в 13.00, концерта — в 17.00. На все мероприятия вход свободный.

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