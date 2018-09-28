Администрация Томска предоставит погорельцам квартиры маневренного фонда

Томский Обзор / Фото: 28 сентября 2018 // Фото: Pixabay.com

Мэр Томска Иван Кляйн провел экстренное совещание по оказанию материальной помощи и других мер поддержки жителям дома по ул. Вавилова, 10, где вчера случился большой пожар, сообщает пресс-служба администрации города.

По уточненным данным, которые озвучила глава района Оксана Рубцова, от огня и воды пострадали 116 из 122 квартир. Основные разрушения пожаром нанесены 43 жилым помещениям на мансарде, 4-м этаже. В доме официально были зарегистрированы 287 жителей. Информация о фактическом проживании будут уточнена сегодня в ходе встречи с жителями, которая состоится в 15.00 в спортивном зале Академлицея.

В числе жителей дома 65 несовершеннолетних граждан, 2 инвалида. Одна из семей, проживавших в пострадавшем от пожара доме, воспитывает 6 детей. Вчера был проведен опрос жителей по нуждаемости во временном жилье. В результате 14 человек (9 семей) были заселены в гостиницу Академгородка. В целом есть договоренность с ТНЦ СО РАН о предоставлении для погорельцев 30 номеров вместимостью 84 человека.

Администрация города готова предоставить погорельцам помещения городского маневренного фонда. Помимо этого городские власти планируют направить письмо на имя губернатора Томской области Сергея Жвачкина с просьбой предоставить во временное пользование пострадавших семей пустующих помещений, принятых ранее в собственность Томской области от Министерства обороны либо передать их муниципалитету для включения в маневренный фонд с последующим предоставлением жильцам дома № 10 по ул. Вавилова.

Жители могут уточнить информацию по телефону «горячей линии» в администрации Советского района — 544-525.

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