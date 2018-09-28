Специалистов ТГАСУ привлекут к обследованию дома в томском Академгородке

28 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Письмо с просьбой провести обследование конструкций пострадавшего от пожара здания на ул. Вавилова, 10 в Академгородке власти Томска отправят в администрацию вуза, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Сегодня с утра на объекте работают эксперты лаборатории МЧС, они должны дать предварительное заключение о том, что находиться в здании безопасно. В субботу и воскресенье они продолжат работу для составления справок на каждую отдельную квартиру, где будет указана степень нанесенного ущерба. Получить их жители смогут с понедельника.

В субботу и воскресенье с 9.00 до 18.00 в здании Дома ученых ТНЦ СО РАН (пр. Академический, 5) будут работать представители администрации района, управляющей компании, УФМС, центров социальной поддержки населения.

Здесь жители смогут оформить справки о составе семьи и временные паспорта, получить на месте срочную социальную помощь (3000 на семью без детей и 5000 на семью с детьми), подать документы для получения муниципальных выплат погорельцам (21752 рубля на члена семьи), областных и городских выплат в связи с трудной жизненной ситуацией.

Подробные ответы на все вопросы, касающиеся получения материальной помощи, восстановления документов и т.д. будут даны жителям сегодня, 28 сентября, в 15.00 на встрече в спортивном зале Академлицея. Также жители могут уточнить информацию по телефону «горячей линии» в администрации Советского района — 544-525.

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