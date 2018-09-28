Томское «Спецавтохозяйство» на 100 % готово к зиме

28 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас

Муниципальное «Спецавтохозяйство» на 100 % готово к работе по зимнему содержанию улиц Томска. В предстоящую зиму на уборке центральных улиц Томска будут работать 150 единиц техники.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, на днях на базу поступило 6 единиц новой техники: 2 грейдера ГС 18-05, МТЗ, 3 погрузчика «Амкадор», и еще ожидается поступление шнекоротора. Эта техника была приобретена за счет городского бюджета. На сегодняшний день штат предприятия укомплектован механизаторами и водителями на 98 %.

Мэр Томска Иван Кляйн поручил существенно обновить парк техники на предприятии. Так, за пять лет было приобретено 80 единиц техники и 2 шнекоротора.

Для работы в предстоящий зимний период уже заготовлена песко-соляная смесь в количестве 29 243 тонн. Кроме того, в настоящее время производится закупка 54 тонн реагентов для посыпки заездных карманов для общественного транспорта.

Улицы второй и третьей категории, а также внутриквартальные проезды традиционно будут убирать подрядчики районных администраций. По информации глав районов, контракты уже заключены, и техника подготовлена.

«Город должен быть чистым и комфортным, в том числе и зимой. Необходимо качественно убирать не только центральные улицы, но и на окраинах. В зоне особого внимания должна быть работа управляющих компаний. Томич, выходя из подъезда, должен видеть сначала чистый двор, затем очищенные тротуары, остановки и магистрали», - подчеркнул вице-мэр Михаил Ратнер.

Также на зимний период определены основные места для складирования снега: это пос. Хромовка,35/2; ул. Высоцкого,22а; ул. Мостовая,40а и два резервных участка в пос. Предтеченск и в районе Кузовлевского тепличного хозяйства. Совокупная вместимость этих снегоотвалов 760 тысяч тонн.

По поручению мэра Ивана Кляйна, чтобы своевременно отреагировать на ухудшение погодных условий, с 1 октября утвержден график дежурства руководящего состава УМП «Спецавтохозяйство», и будет организовано дежурство пескоразбрасывающей техники и техники с плужно-щеточным оборудованием.

Для сведения: за предыдущие годы в зимний период было убрано с улиц и вывезено 430 тысяч тонн снега. В 2016-17 году- 760 тысяч тонн, в 2015-16 -390 тысяч тонн.

Тэги/темы: