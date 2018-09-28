В Томске открыли пункты сбора вещей для жителей Вавилова, 10

Томский Обзор / Фото: 28 сентября 2018 // Фото: vk.com/vavilova10_sos

Центры социальной поддержки населения Томска и Северска принимают вещи для семей, пострадавших при пожаре на улице Вавилова, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Семьям нужна сезонная одежда — детская и взрослая, средства личной гигиены, постельные принадлежности, посуда, мелкая бытовая техника.

В рабочее время пункты сбора будут открыты в департаменте соцзащиты (ул. Шевченко, 24), центрах соцподдержки Советского района (ул. Тверская, 74), Ленинского района (ул. 79-й Гвардейской дивизии, 11/2), Кировского района (пр. Кирова, 48), Октябрьского района (ул. Суворова, 17).

Круглосуточно вещи будут приниматься в комплексных центрах социального обслуживания населения Томска (ул. Мокрушина, 20/3, телефон диспетчерской службы (3822) 41-14-41) и Северска (ул. Свердлова, 2-а, телефон диспетчерской службы (3823) 98-19-90).

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