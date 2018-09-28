Томская облдума «привязала» субсидии на спорт к числу физкультурников

28 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Размер субсидий, которые бюджет Томской области предоставляет районам на развитие физкультуры и массового спорта, а значит и численность спортинструкторов, работающих в поселениях, будет зависеть не от числа жителей, а от числа активных физкультурников. Такое решение приняли на прошедшем накануне заседании депутаты Законодательной думы Томской области, передает РИА Томск.

В материалах думы уточняется, что проект поправок в областной закон «О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» разработан после мониторинга депутатами действий закона. В частности, мониторинг выявил несоответствия между размером субсидий и числом активных физкультурников в ряде муниципальных образований.

«С учетом изменения методики, после поездок наших депутатов по муниципальным образованиям потребовалось увеличить эффективность расходования средств, которые сегодня направляются в сферу массового спорта», — отметила спикер облдумы Оксана Козловская.

После изменений областного закона размер субсидии муниципалитетам будет напрямую зависеть от числа людей, систематически занимающихся спортом, следует из материалов думы.

«На размере зарплаты спортивных инструкторов субсидия не скажется... Она скажется на количестве этих самых инструкторов в каждом муниципалитете, а также на нагрузке, которую они несут. Если в муниципалитете мало физкультурников, то и инструкторов много содержать нет смысла», — отметил председатель комитета по труду и социальной политике облдумы Леонид Глок.

Депутаты облдумы приняли поправки в областной закон подавляющим большинством голосов.

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