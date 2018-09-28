Томские сельские ИП смогут получать субсидии на осеменение коров

28 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Индивидуальные предприниматели-сельхозпроизводители Томской области смогут получать дополнительные региональные субсидии на финансирование искусственного осеменения коров и на развитие. Такое решение в первом чтении накануне приняли депутаты Законодательной думы Томской области, передает РИА Томск.

«Мы предлагаем включить индивидуальных предпринимателей (ИП) сельскохозяйственного профиля в число получателей областных субсидий на техническую модернизацию и на финансирование искусственного осеменения коров… Сейчас этими мерами господдержки могут пользоваться личные подсобные хозяйства и фермерские хозяйства», — сказала депутатам начальник департамента по социально-экономическому развитию села Ирина Черданцева.

Расширение списка получателей субсидий повысит эффективность использования бюджетных средств на развитие малых форм хозяйствования, а также увеличит количество искусственно осемененных коров, что приведет к повышению объемов производства молока, подчеркнула Черданцева.

«Результаты анализа работы фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, занятых в сельхозпроизводстве, показали, что их поддержка эффективна. А осеменение коров — важный элемент сельхозпроизводства, причем далеко не дешевый», — отметила спикер облдумы Оксана Козловская.

По мнению председателя комиссии облдумы по развитию агропромышленного комплекса Геннадия Сергеенко, мера позволит поддержать передовых сельских предпринимателей: «В области есть несколько ИП, которые субсидий не получали. К примеру, Алексей Бойченко в Стрежевом. А у него порядка 400 коров, и он весь Стрежевой молоком снабжает. А искусственное осеменение становится все дороже — семя-то импортное. Мы решили этих людей поддержать».

Решение о допуске сельских ИП к региональным субсидиям вошло в коллизию с бюджетным кодексом РФ, потому пока оно принято в первом чтении. К октябрьскому собранию облдумы планируется устранить противоречие.

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